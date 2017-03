Vip WebTV е бесплатна услуга која Ви овозможува онлајн да ги гледате домашните ТВ канали на Вашиот компјутер/лаптоп, таблет или мобилен телефон, каде и да сте низ Македонија. Услугата е достапна за сите интернет корисници со IP адреса од Р. Македонија.

За повеќе содржина, Ви ја нудиме услугата Vip NOW со која добивате пристап до 40 ТВ канали на Вашиот смартфон, таблет или компјутер/лаптоп. Услугата Vip NOW е достапна за сите корисници со Vip Постпејд SIM картичка, 1 месец бесплатно. Со Vip NOW нема да ја пропуштите Вашата омилена програма, бидејќи можете да ја гледате емитуваната програма од последните 7 дена.